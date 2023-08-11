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НовостиОбщество11 августа 2023 10:27

Во Владимире начали ремонтировать тротуары на привокзальных улицах

После ремонта они станут чуть выше
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Во Владимире дорожники вплотную приступили к ремонту тротуаров на привокзальных улицах: на Коммунальном спуске напротив гостиницы «Владимир», на ул. К. Маркса от Коммунального спуска до Вокзального спуска и на Вокзальном спуске, который ведёт на привокзальную площадь.

Как сообщили в Минтранспорта региона, на сегодняшний день установлены бордюрные камни, устроено щебеночное основание. По итогу тротуары станут чуть выше, что благоприятно скажется на безопасности пешеходов, идущих на вокзалы Владимира.

На Коммунальном спуске обновят тротуары, оформленные в виде широких террас, по правой и по левой стороне дороги.