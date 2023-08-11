Во Владимире пожилым и инвалидам будет помогать "социальный мастер"

фото из телеграм-канала Любови Кукушкиной

Во Владимирском комплексном центре внедряют инновационную технологию помощи пожилым людям. При взаимодействии с благотворительным фондом помощи инвалидам и пожилым людям «Старость в радость» запущена новая технология «Социальный мастер», сообщает региональный министр соцзащиты Любовь Кукушкина в телеграм-канале.

Если пожилые люди в силу возраста или ограничений по здоровью не могут сами справиться с бытовыми неурядицами и поломками, им на помощь придёт социальный мастер. Причем, починит он всё абсолютно бесплатно.

Воспользоваться помощью социального мастера могут получатели услуг, которые состоят на социальном обслуживании во Владимирском комплексном центре.