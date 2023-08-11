Во Владимирской области появился первый кабинет врача-диетолога

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Первый в области кабинет врача-диетолога открылся в Муромской детской районной больнице. 9 августа маленьких пациентов вместе с родителями проконсультировала врач-диетолог Эльвира Зудина.

Первичная консультация врача включает в себя анамнез, компьютерное тестирование для оценки питания ребенка, сбор антропометрических данных пациента, изучение состава тела. Для оценки пищевого статуса проводится измерение кожной складки над трицепсом, измерение окружности плеча, определение окружности мышцы плеча.

После чего врачом-диетологом проводится комплексная оценка пищевого статуса у ребенка, подбирается индивидуальная методика коррекции веса, по показаниям решается вопрос о целесообразности организации нутритивной поддержки.

Подобные кабинеты в текущем году откроются ещё в пяти больницах: Детской городской поликлинике №1 Владимира (уже в сентябре), Областной детской клинической больнице, Александровской детской районной больнице, Гусь-Хрустальной детской городской больнице и Ковровской городской больнице №2.