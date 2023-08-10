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НовостиОбщество10 августа 2023 9:29

В двух школах Меленковского района созданы "Точки роста"

Ученики и преподаватели получили новое оборудование, учебные материалы, обновили мебель
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Школьники получили новое оборудование, учебные материалы. Фото со страницы Игоря Игошина в ВК.

Школьники получили новое оборудование, учебные материалы. Фото со страницы Игоря Игошина в ВК.

Центры развития цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» в новом учебном году появятся еще в двух сельских школах Меленковского района. Об этом на своей странице в ВК сообщил депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин.

"Дмитриевогорская и Архангельская школы в рамках реализации федерального проекта «Образование» получили новое оборудование, учебные материалы, обновили мебель. Здесь прекрасно отремонтированы классы. Появились мини-лаборатории… Все готово к новому учебному году", написал Игорь Игошин.

Всего в Меленковском районе уже открыты 8 центров, которые помогают сельским школьникам овладевать современными знаниями, идти в ногу с городскими сверстниками по таким предметам, как химия, биология, робототехника, физика.