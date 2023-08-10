В поселке Дружба Камешковского района открыли новый ФАП

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В поселке Дружба Камешковского района появился новый ФАП. Сумма контракта превысила 4 миллиона рублей.

Новый фельдшерско-акушерский пункт площадью 74 квадратных метра оснащён всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи, с 15 августа здесь можно будет приобрести лекарства.

Открытия ФАПа ждали около 1200 жителей посёлков Дружба и Придорожного, села Эдемского, деревень Верещагино и Новки, в том числе более 160 детей.

Приём пациентов ведёт фельдшер Ирина Черашева. Она работает здесь с 1996 года и очень рада переезду в новое здание.

«Со старым зданием ФАПа даже нет сравнения. Не ожидала, что буду работать в таких условиях. Жители долго ждали этого момента, все очень рады – и старшее поколение, и молодёжь, и дети», – поделилась Ирина Черашева.