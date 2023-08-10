Во Владимире на Семязинском пруду и озере Глубоком нашли кишечную палочку

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Региональное управление Роспотребнадзора опубликовал результаты проб воды, взятых на Верхнем Семязинском пруде и озере Глубоком.

По санитарно–химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы соответствуют гигиеническим нормативам. По микробиологическим показателям превышены нормы по присутствию в пробах кишечной палочки, энтерококков– в пробах воды водоёма Семязино; кишечной палочки, энтерококков, колифагов, обобщённых колиформных бактерий– в пробах воды озера Глубокое.

На основании результатов лабораторных исследований Управлением Роспотребнадзора выдано предписание о запрете купания, пока показатели проб воды не будут в норме. У водоемов уже подняли черные флаги.

С учетом обстоятельств во Владимире не осталось ни одного официально разрешенного места для купания.