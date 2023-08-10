Агитаторы угрожали владимирской ветклинике из-за отказа повесить плакаты

скрин с видео издания "Чеснок"

В распоряжении издания "Чеснок" оказалось видео, касающееся предвыборной агитации депутатов в Заксобрание.

В одну из ветеринарных клиник, которая находится в Добром, пришли две женщины. По их словам, они работают в администрации Фрунзенского района. Они хотели разместить в помещении агитационный плакат одного из депутатов. Однако администрация клиники отказала им. Тогда женщины начали начали требовать от сотрудницы назвать имя, фамилию, отчество и должность, при этом свои имена и статус не назвали.

«Считаем, что такой подход не приемлем, и представители кандидата дискредитируют как самого кандидата, так и партию, которую он представляет», цитирует "Чеснок" руководство клиники.