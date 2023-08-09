В Вязниковском районе браконьер убил лося из ружья с тепловизором

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Вязниковский городской суд рассмотрел уголовное дело по факту незаконной охоты группой лиц с причинением крупного ущерба.

Судом установлено, что поздно вечером 16 июня 2021 года охотник, имевший при себе ружье с тепловизором, а также двое его приятелей приехали в Сарыевское охотхозяйство.

Не имея разрешения, компания выследила лося, после чего мужчина с ружьем выстрелил в него.

Сам браконьер вину не признал, однако так и не смог объяснить, как пуля из его ружья оказалась в теле убитого животного. В любом случае, суд признал доказательства достаточными, и вынес охотнику обвинительный приговор. С учетом всех обстоятельств он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанную с обращением с огнестрельным оружием на 1,5 года.

Также у него конфисковано в пользу государства ружье «Горностай ВПО-215-00» вместе с установленным на нем тепловизором.

Приговор в законную силу не вступил.