Во Владимире сотрудники Росгвардии спасли дедушку от мошенников

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, около 9 часов утра 4 августа в дежурную часть ведомства позвонил житель Владимира, который рассказал, что его 79-летний дедушка находится в одном из банков и переводит мошенникам крупную сумму денег.

На место был направлен патруль вневедомственной охраны в составе младшего лейтенанта Андрея Сарафанова, прапорщика Никиты Бубнова и младшего сержанта Алексея Никифорова.

Приехав в банк, они действительно нашли пожилого мужчину, которого смогли убедить не поддаваться на уловки жуликов и успокоили его. В итоге дедушка не успел перевести жуликам деньги.

Внук дедушки написал руководству областной Росгвардии письмо с благодарностью. Кстати, это уже восьмое благодарственное письмо, которое поступает в адрес росгвардейцев в нынешнем году.