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НовостиПроисшествия9 августа 2023 8:20

Во Владимире ликвидирован пожар в жилом доме на улице Белякова

Во Владимирской области произошло возгорание в доме на две квартиры
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 8 августа в 22.57 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о возгорании в доме №4 по улице Белякова.

На место ЧП выехали 15 сотрудников Владимирского пожарно-спасательного гарнизона на пяти машинах. К моменту их прибытия одноэтажный деревянный дом на две квартиры горел открытым пламенем.

К счастью, никто из людей не пострадал. Пожар локализовали и потушили на площади 100 квадратных метров. Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС.