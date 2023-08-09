В Суздальском районе жители протестуют против строительства асфальтного завода

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, по поводу строительства этого предприятия в надзорное ведомство Суздальского района поступают многочисленные обращения жителей.

Поэтому 8 августа прокуратура совместно с представителями других контролирующих органов сама выехала на объект. Завод действительно строят, однако речь идет о монтаже временной конструкции на период реконструкции участка трассы Р-132 «Золотое кольцо». Сейчас на этом месте происходит расширение дороги между Владимиром и Суздалем.

По результатам проверки надзорное ведомство даст оценку возможности размещения асфальтного завода у Суходола. В случае нарушений будут приняты необходимые меры.