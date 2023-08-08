Больше 20 бойцов из Владимирской области отправились в зону СВО

фото регионального Правительства

8 августа во Владимире более 20 бойцов собрались на площади у Дома культуры молодёжи, чтобы оправиться в учебные подразделения Минобороны и в формируемые боевые подразделения в зоне специальной военной операции.

Приветственные слова в их адрес сказали министр региональной безопасности Сергей Полузин, замминистра образования и молодёжной политики Елена Янина, представители областного военного комиссариата, молодогвардейцы, ветераны.

Среди тех, кто выбрал службу по контракту, – люди разных профессий. Медики, работники предприятий, водители. Александр из Камешково – тракторист. В боевом подразделении хочет применить свои навыки обращения с тяжёлой техникой, помогать с ремонтами боевых машин, но готов пойти туда, куда определит командование.

В связи с увеличением числа желающих вступить в ряды Вооружённых сил России, в регионе открыты уже 3 пункта отбора военнослужащих. 7 августа в Коврове начал работу пункт отбора граждан на службу по контракту. В нём можно получить всю информацию о льготах и выплатах, которые полагаются контрактникам и их семьям, оформить пакет документов. Там же проводят медицинское обследование, устанавливают категорию годности к военной службе, кандидатам помогают не только представители военного комиссариата, но также медики и социальные работники.