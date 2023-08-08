Во Владимирской области предприниматель задолжал зарплату двум работницам

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Региональный Следком завел уголовное дело по факту невыплаты двум работницам гостиничного комплекса в Петушинском районе.

По предварительным данным, индивидуальный предприниматель выплатил двум работницам зарплату за вторую половину января 2023 года. Причем размер ее был ниже прожиточного минимума, уточнили в ведомстве.

В ходе расследования будет установлено, имел ли работодатель деньги для своевременной выплаты заработной платы и по какой причине допустил задержку. Сейчас собираются доказательства.