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НовостиПроисшествия8 августа 2023 10:31

Во Владимирской области предприниматель задолжал зарплату двум работницам

Работницы гостиницы в Петушинском районе не получали зарплату полгода
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Региональный Следком завел уголовное дело по факту невыплаты двум работницам гостиничного комплекса в Петушинском районе.

По предварительным данным, индивидуальный предприниматель выплатил двум работницам зарплату за вторую половину января 2023 года. Причем размер ее был ниже прожиточного минимума, уточнили в ведомстве.

В ходе расследования будет установлено, имел ли работодатель деньги для своевременной выплаты заработной платы и по какой причине допустил задержку. Сейчас собираются доказательства.