Во Владимирской области мужчина совершил убийство возле автобусной остановки

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 7 августа Вязниковский городской суд признал виновным в убийстве местного жителя.

Судом установлено, что в начале ноября 2021 года он находился за автобусной остановкой возле автовокзала Вязников, где к нему привязался другой мужчина.

Во время завязавшегося конфликта вязниковец выхватил нож и нанес приставшему к нему гражданину несколько ударов в грудь, отчего тот скончался на месте происшествия.

С учетом того, что подсудимый написал явку с повинной, сотрудничал со следствием, а также в целом вел законопослушный образ жизни и имел малолетних детей, а также с учетом того, что к преступлению привело аморальное поведение самого потерпевшего, суд признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Также в пользу матери убитого взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей и расходы на похороны в 27830 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.