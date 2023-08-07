Во Владимирской области в связи с жарой усилено патрулирование водоемов

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве Владимирской области министр региональной безопасности Сергей Полузин, сейчас на территории региона организованы 43 официальных места для отдыха людей на воде, подготовлено 36 спасательных постов.

При этом властям известно о 18 диких пляжах, где купание не организовано. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Роман Сучков отметил, что в минувшие выходные выставлялись 22 спасательных поста, на контроле сотрудников чрезвычайного ведомства региона находятся 40 диких пляжей и 898 мест, где купание вовсе запрещено. Во всех этих точках сейчас в усиленном режиме проходит патрулирование силами межведомственных групп. Также на воде работают инспекторы ГИМС, которые тоже проводят рейды и ведут профилактические беседы с купающимися.

Участники совещания отметили, что столь высокое число нелегальных мест для купания связано с тем, что нарушителей мало наказывают. Например, во Владимире, Гусь-Хрустальном, Муроме, а также в Гороховецком и Собинском районах составлено буквально по одному протоколу за купание в не оборудованных местах.

Поэтому главам муниципалитетов поручено усилить эту работу. Речь идет не только о составлении протоколов, но и о проведении рейдовых мероприятий.