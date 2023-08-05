В Судогодском районе появятся новый ФОК и сквер

Администрация города Судогды

В центре Судогды появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Пока выбирают из нескольких дизайн-проектов, один из которых с надувным куполом. После того, как окончательно утвердят дизайн, определятся со стоимостью, а потом и сроками создания комплекса.

Также в поселке Головино на пустыре в 20 соток планируют создать сквер Победы с аллеей, лавочками и фонарями. Пока его создание оценили в три миллиона рублей. Кстати, название предложили сами жители.

Кроме того, в сквере хотят установить мемориал в память о подвигах наших солдат в годы Великой Отечественной. Как он будет выглядеть пока тоже неясно. Возможно, это будет валун с табличками или установят военную технику.

По планам деньги на строительство возьмут из районного и областного бюджетов, а также привлекут средства и по федеральным программам.