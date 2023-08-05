Владимирский врач вошел в четверку лучших радиотерапевтов страны

Фото предоставлено министевом здравоохранения Владимирской области

Врач областного онкологического диспансера стал финалистом ежегодной премии имени академика Александра Савицкого – одной из самых престижных премий в области онкологии в стране.

Как отмечают в областном Минздраве, конкурс среди специалистов в сфере онкологии проводится в девяти номинациях. Оценка работ и проектов проводится экспертным советом в состав которого входят выдающиеся онкологи страны с учетом актуальности, востребованности, инновационности проекта, а также профессиональных и личных качеств кандидатов.

В этом году заведующий Радиотерапевтическим отделением №2 Областного клинического онкологического диспансера Владимира Андрей Шейко, возглавляющий отделение с 2019 года, вошел в четверку финалистов в номинации «Радиотерапевт года». Его проект, отобранный в качестве финалиста Премии им. Академика А.И. Савицкого, посвящен механизму и результатам внедрения высокоточных методов лучевой терапии в условиях региональной онкологической службы.