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НовостиОбщество3 августа 2023 12:47

На чиновников владимирского Минздрава завели уголовное дело из-за списания лекарств на 32 миллиона рублей

Пока препараты лежали на складе, у них истек срок годности
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО

1 августа следком по Владимирской области завел уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами регионального Минздрава по обеспечению граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимыми лекарственными препаратами.

С 2020 по 2022 год в "Центре по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области» находились лекарства, показанные лицам, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены операции из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Закупили препараты на средства, выделенные из федерального бюджета на реализацию проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Как говорят в Следкоме, из-за ненадлежащей организации работы по распределению лекарств нуждающиеся в них пациенты не были ими своевременно обеспечены, и после истечения срока годности препараты были списаны и уничтожены. По предварительной оценке, бюджету РФ был причинен ущерб на сумму более 32 миллионов рублей.

Расследование проводится следователями по особо важным делам аппарата следственного управления.