В Юрьев-Польском районе подрядчика, возводившего ФАП, обвиняют в мошенничестве

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Прокурор Юрьев-Польского района утвердил обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «УК «Эгида». Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Установлено, что в соответствии с заключённым договором, в 2022 году компания выполняла работы по возведению фельдшерско-акушерского пункта в селе Беляницыно для нужд Юрьев-Польской ЦРБ в рамках национального проекта «Здравоохранение». Сумма контракта составила почти 10 миллионов рублей.

Как сообщают в областной прокуратуре, при выполнении строительных работ подрядчик применил строительный материал, не оговоренный сметой, а часть предусмотренных мероприятий выполнил не в полном объеме. Умолчав об этом, он подготовил акт выполненных работ, который был подписан заказчиком. Деньги за работы были перечислены.

Уголовное дело направлено в Юрьев-Польский районный суд. Причиненный ущерб обвиняемым возмещен.