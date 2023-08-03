Житель Владимира зарезал соседку после того, как она не дала денег на алкоголь

. Фото: Антон ТУШИН

Во Владимирский областной суд передано дело в отношении жителя Владимира, которого обвиняют в убийстве и разбое. История эта давнишняя, но из-за того, что обвиняемый не признает своей вины расследование велось долго.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, само убийство произошло 1 октября 2016 года. Мужчина был дома и пил спиртное. Ему не хватило, а денег не было. Тогда он пошел к соседке и попросил денег в долг. Вот только соседка денег давать отказалась. Мужчина разозлился и, по словам представителей следствия, нанес ей 12 ударов ножом. Женщина умерла, а мужчина тем временем обыскал квартиру, нашел золотые украшения и отнес их в ломбард.

Прокуратура считает, что собрала достаточно доказательств, чтобы вина мужчины была доказана на суде. Владимирцу может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.