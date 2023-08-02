Во Владимире на несколько дней перекрыли проезд по улице Стрелецкую

. Фото: Алексей СУХОВ

В связи со срочным проведением аварийных работ по ремонту тепловых сетей, с 14.30 1 августа до 20 часов 4 августа будет ограничено движение всех видов транспорта напротив дома 42 по улице Стрелецкой во Владимире.

В компании "т Плюс" утверждают, что проезд жителей затруднен не будет, так как возможен по прилегающим альтернативным дорогам. Работы планируется завершить до 24 часов 2 августа.Движение по перекрытой дороге будет восстановлено до 24 часов 3 августа.

Ресурсоснабжающая компания приносит жителям извинения за доставленные неудобства.

Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.