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НовостиОбщество1 августа 2023 10:48

Юные владимирцы смогут провести "Каникулы в музее"

Новый проект будет работать на территории Музея деревянного зодчества
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото ВСМЗ

Фото ВСМЗ

С 7 по 11 августа на территории Музея деревянного зодчества стартует новый образовательный проект "Каникулы в музее". Он подойдет для ребят от 9 до 13 лет.

Проект окунет ребят в удивительный мир старинных ремесел. Каждый день будет посвящен одному из них – ткачеству, плотницкому делу, гончарному мастерству и другим. Ребята узнают историю ремесла и попробуют освоить его на практике, познакомятся с предметами крестьянского быта и старинным укладом жизни. Конечно же будут не только занятия, но и подвижные игры на свежем воздухе, русские народные песни и хороводы.

Кстати, можно привести ребенка всего на день, два или три дня по выбору, а можно и на всю смену. Лагерь будет работать с 10 до 13 часов. Стоимость одного дня - 1200 рублей, пяти дней – 6000 руб.

Заявки можно отправлять по адресу электронной почты berchenko@vladmuseum.ru (в теме указать - «Каникулы в музее»).