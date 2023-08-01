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НовостиОбщество1 августа 2023 9:56

Во Владимире планируют модернизировать спортплощадку лицея-интерната №1

Тогда на ней смогут заниматься и жители микрорайона
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта мэрии

фото с сайта мэрии

1 августа глава города Дмитрий Наумов и заместитель губернатора Владимир Куимов с рабочей поездкой побывали в муниципальном лицее-интернате №1. В поездке также участвовали и.о. министра физкультуры и спорта Владимирской области Наталья Федорова и заместитель главы администрации областной столицы Елена Запруднова.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, они обсудили возможность и варианты модернизации спортивной площадки лицея-интерната №1, в том числе и для того, чтобы на будущем объекте физкультурой и спортом могли заниматься не только учащиеся образовательного учреждения, но и - по заранее утвержденному графику — все желающие жители ближайшего микрорайона.