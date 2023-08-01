Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 7:01

История столяра из Коврова вошла в книгу "100 подвигов обычных людей"

Мужчина на протяжении многих лет дарит большие деревянные машины детским садам
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото предоставлено проектом "Подвиги". Автор Ксения Карпова

фото предоставлено проектом "Подвиги". Автор Ксения Карпова

История необычного умельца из Коврова Василия Лютницкого вошла в книгу о 100 выдающихся поступках современных россиян. Многотомное издание «100 подвигов обычных людей» выпускает всероссийский медиапроект «Подвиги».

Василий Лютницкий – столяр и музыкант. А еще он уже несколько лет создает игрушечные машины из дерева и дарит их детским садам. Это – точные копии грузовых машин: КамАЗа, ЗИЛа, ГАЗа и Урала. Все грузовики как настоящие, у них даже госномера есть! Только они поменьше и деревянные. Все «детские машины» герой делал по фотографиям. Изготавливал чертежи, подбирал материалы, настоящие колеса, руль, вырезал фары, добиваясь максимальной реалистичности. Итог – ребята довольны: и в кабину необычных автомобилей можно забраться, и руль покрутить, почувствовав себя настоящим водителем.

Книга «100 подвигов обычных людей» была напечатана благодаря народному сбору.. В ближайшее время она будет направлена тем неравнодушным людям, которые поддержали ее издание и приобрели по предзаказу, а также всем героям книги, чьи истории ежедневно вдохновляют своим примером и мотивируют совершать самые обыкновенные правильные поступки, приходить на помощь, видеть героя в близких и себе.