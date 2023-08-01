История столяра из Коврова вошла в книгу "100 подвигов обычных людей"

фото предоставлено проектом "Подвиги". Автор Ксения Карпова

История необычного умельца из Коврова Василия Лютницкого вошла в книгу о 100 выдающихся поступках современных россиян. Многотомное издание «100 подвигов обычных людей» выпускает всероссийский медиапроект «Подвиги».

Василий Лютницкий – столяр и музыкант. А еще он уже несколько лет создает игрушечные машины из дерева и дарит их детским садам. Это – точные копии грузовых машин: КамАЗа, ЗИЛа, ГАЗа и Урала. Все грузовики как настоящие, у них даже госномера есть! Только они поменьше и деревянные. Все «детские машины» герой делал по фотографиям. Изготавливал чертежи, подбирал материалы, настоящие колеса, руль, вырезал фары, добиваясь максимальной реалистичности. Итог – ребята довольны: и в кабину необычных автомобилей можно забраться, и руль покрутить, почувствовав себя настоящим водителем.

Книга «100 подвигов обычных людей» была напечатана благодаря народному сбору.. В ближайшее время она будет направлена тем неравнодушным людям, которые поддержали ее издание и приобрели по предзаказу, а также всем героям книги, чьи истории ежедневно вдохновляют своим примером и мотивируют совершать самые обыкновенные правильные поступки, приходить на помощь, видеть героя в близких и себе.