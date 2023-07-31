В Гусь-Хрустальном районе установили 11 феромонных ловушек на непарного шелкопряда

фото Министерства лесного хозяйства Владимирской области

На территории Гусь-Хрустального района специалистами Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям и Гусевского лесничества установлено 11 феромонных ловушек на сибирского и азиатского (непарного) шелкопряда.

При помощи ловушек специалисты смогут выяснить, относятся ли бабочки шелкопряда к опасным карантинным вредителям, которым, например, является азиатский подвид, сообщают в региональном Министерстве лесного хозяйства.

Нашествие шелкопряда было отмечено в начале июня. Так, насекомые повредили листья деревьев и нанесли вред на дачных участках. В настоящее время листва на деревьях восстанавливается, деревья не гибнут.

Для ежегодного учета действующих, затухших и вновь выявленных очагов вредных организмов осенью планируется проведение инвентаризации лесов. По ее итогам будет принято решение о проведении мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.