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НовостиОбщество31 июля 2023 12:52

В Гусь-Хрустальном районе установили 11 феромонных ловушек на непарного шелкопряда

При помощи них специалисты смогут выяснить, относятся ли бабочки шелкопряда к опасным карантинным вредителям или нет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Министерства лесного хозяйства Владимирской области

фото Министерства лесного хозяйства Владимирской области

На территории Гусь-Хрустального района специалистами Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям и Гусевского лесничества установлено 11 феромонных ловушек на сибирского и азиатского (непарного) шелкопряда.

При помощи ловушек специалисты смогут выяснить, относятся ли бабочки шелкопряда к опасным карантинным вредителям, которым, например, является азиатский подвид, сообщают в региональном Министерстве лесного хозяйства.

Нашествие шелкопряда было отмечено в начале июня. Так, насекомые повредили листья деревьев и нанесли вред на дачных участках. В настоящее время листва на деревьях восстанавливается, деревья не гибнут.

Для ежегодного учета действующих, затухших и вновь выявленных очагов вредных организмов осенью планируется проведение инвентаризации лесов. По ее итогам будет принято решение о проведении мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.