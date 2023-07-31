В 2022 году во Владимирской области у 1057 женщин обнаружили патологии, которые могут привести к раку

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Рак шейки матки занимает 4 место по частоте возникновения и смертности среди всех злокачественных новообразований. И за последнее десятилетие он значительно «помолодел» за счет увеличения числа заболевших женщин в репродуктивном возрасте.

Чаще всего его выявляют уже на более поздних стадиях, а лечение можно было начать раньше, если бы женщины ежегодно проходили необходимые обследования.

В 2022 году во Владимирской области чуть более 21 тысячи пациенток были обследованы с взятием мазка на цитологическое исследование. В результате исследований у 1057 жительниц региона выявлены патологические изменения эпителия шейки матки, которые в дальнейшем могут привести к раку.

Как сообщают в региональном Минздраве, было подтверждено 30 случаев рака шейки матки. Из них только у 6 пациенток в 0-1 стадии и 6 – во 2 стадии. Более серьезные случаи заболевания обнаружены у 18 женщин.

Профилактика рака шейки матки требует раннего выявления и лечения фоновых заболеваний и половых инфекций. Именно поэтому так важно своевременно проходить осмотр у врача-гинеколога.