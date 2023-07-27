В Киржачском районе сгорела баня

фото с сайта регионального управления МЧС

27 июля в 00.15 поступило сообщение о пожаре бани в Киржачском районе, коттеджном поселке Знаменская Слобода, ул. Лесная, д. 22.

По прибытии пожарных подразделений баня была полностью охвачена огнем. Как сообщили в региональном управлении МЧС, площадь пожара составила 160 квадратных метров.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.