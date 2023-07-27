В сентябре запустят движение по вантовому мосту через Оку на трассе М-12

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В сентябре планируют пустить движение по вантовому мосту платной трассы М-12. Об этом на своей странице в ВК сообщает депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин.

На данный момент дорожники стремятся завершить укладку нижнего слоя асфальтобетона к концу августа. Данный вид работ будет произведён на площади 29 600 квадратных метров. Такова площадь нового моста через Оку в районе Мурома. А длина его составляет около 1,4 километра.

"Кстати, этот объект стал своеобразной экспериментальной площадкой, на которой дорожные строители в условиях санкций применили современные отечественные технологии. Сроки его возведения составят 2,5 года. Это рекорд для такого вида конструкций. Говорят, что муромский мост будет одним из самых красивых мостов России", написал Игорь Игошин.