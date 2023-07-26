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НовостиОбщество26 июля 2023 11:15

Во Владимирской области количество фальшивых купюр сократилась в два раза

Во вором квартале было выявлено 29 поддельных российских банкнот
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото предоставлено владимирским отделением Банка России

фото предоставлено владимирским отделением Банка России

Во втором квартале этого года в банковской системе региона было выявлено 29 поддельных российских банкнот. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обнаруженных фальшивок уменьшилось более чем в два раза.

Среди подделок традиционно лидируют пятитысячные банкноты, их выявлено 16 — на 17 меньше, чем в том же периоде годом ранее. Эксперты вывели из оборота также 2 купюры номиналом 2000 рублей и 10 тысячерублевых, тогда как годом ранее их было обнаружено 14 и 12 поддельных банкнот соответственно. Кроме этого, в регионе изъяли из обращения одну поддельную купюру номиналом 500 рублей.

«Банк России работает над повышением качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, которая имеет новый дизайн и усовершенствованный защитный комплекс, — рассказала главный эксперт по исследованию денежных знаков владимирского отделения Банка России Наталья Верба. — Обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей будут представлены в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, 10 и 50 рублей — в 2025 году».