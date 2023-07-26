Во Владимирской области количество фальшивых купюр сократилась в два раза

фото предоставлено владимирским отделением Банка России

Во втором квартале этого года в банковской системе региона было выявлено 29 поддельных российских банкнот. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обнаруженных фальшивок уменьшилось более чем в два раза.

Среди подделок традиционно лидируют пятитысячные банкноты, их выявлено 16 — на 17 меньше, чем в том же периоде годом ранее. Эксперты вывели из оборота также 2 купюры номиналом 2000 рублей и 10 тысячерублевых, тогда как годом ранее их было обнаружено 14 и 12 поддельных банкнот соответственно. Кроме этого, в регионе изъяли из обращения одну поддельную купюру номиналом 500 рублей.

«Банк России работает над повышением качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, которая имеет новый дизайн и усовершенствованный защитный комплекс, — рассказала главный эксперт по исследованию денежных знаков владимирского отделения Банка России Наталья Верба. — Обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей будут представлены в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, 10 и 50 рублей — в 2025 году».