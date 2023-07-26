Владимиру выделили средства на проектирование альтернативной дороги в Загородный

фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

На 50-м заседании горсовета, который прошел 26 июля, было рассмотрено несколько бюджетных вопросов.

Так, из областного бюджета будет выделена субсидия на «расширение дорожной деятельности». В 2023 году мэрия получит 100 миллионов рублей, в 2024 году - 174,8 миллиона, в 2025 году - 44,7 миллиона.

Эти деньги пойдут на выполнение проектных работ по автомобильной дороге от площади Фрунзе до автодороги Ладога-Лунёво, а также на выполнение проектных и строительно-монтажных работ на автомобильной дороге от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской во Владимире.

Городская администрация, в свою очередь, тоже должна добавить средства. В 2023-2024 годах необходимо выделить 6 миллионов рублей на проектирование альтернативной дороги в Загородный, а также почти 11 миллионов рублей на 2023-2025 годы для дороги от Лыбедской магистрали до Пушкарской.