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НовостиОбщество26 июля 2023 6:53

Во Владимирской области планируют расчистить русла четырех рек

Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области выступает заказчиком работ
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Во Владимирской области решили плотно заняться проблемой очистки рек. Министерство имущественных и земельных отношений областного Правительства выложило на сайте Госзакупок сразу четыре заявки на очистку рек в Меленковском, Петушинском и Судогодском районах.

Речь идет о реках Содомовка в границах деревни Улыбышево Судогодского района (4,5 миллиона рублей), Жерновка в границах деревни Просеницы в Меленковском районе (2 миллиона рублей), Большая Липня в поселке Труд Петушинского района (2 миллиона рублей) и Вольга в границах поселка Вольгинский в Петушинском районе (1,4 миллиона рублей).

Итоги конкурса должны подвести до 27 июля. При этом согласно заявкам подрядчик должен предоставить трехлетнюю гарантию на выполненные работы.