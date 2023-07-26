Во Владимирской области планируют расчистить русла четырех рек

. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Во Владимирской области решили плотно заняться проблемой очистки рек. Министерство имущественных и земельных отношений областного Правительства выложило на сайте Госзакупок сразу четыре заявки на очистку рек в Меленковском, Петушинском и Судогодском районах.

Речь идет о реках Содомовка в границах деревни Улыбышево Судогодского района (4,5 миллиона рублей), Жерновка в границах деревни Просеницы в Меленковском районе (2 миллиона рублей), Большая Липня в поселке Труд Петушинского района (2 миллиона рублей) и Вольга в границах поселка Вольгинский в Петушинском районе (1,4 миллиона рублей).

Итоги конкурса должны подвести до 27 июля. При этом согласно заявкам подрядчик должен предоставить трехлетнюю гарантию на выполненные работы.