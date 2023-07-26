За полгода во Владимирской области подтвердили 30 случаев бешенства

. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

За полгода во Владимирской области подтверждено 30 случаев бешенства.

Как сообщили в региональной Госветинспекции, больше всего больных животных обнаружено в Ковровском районе - 10 случаев. 8 бешеных животных в Камешковском районе, 5 - во Владимире, 4 - в Гороховецком районе, 2 - в Суздальском районе и 1 в Муромском.

Основные переносчики бешенства - собаки и лисы, в одном случае болезнь передалась от енотовидной собаки.

Напомним, что бесплатная вакцинация животных против бешенства проводится в «Центре ветеринарии Владимирской области» по адресу: Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, д.66, тел. 8(4922) 42-31-65, 8-920-930-88-30. Режим работы: пн-пт с 8.30 до 17.00,суббота с 9.00 по 16.00, обед с 12.30 до 13.00