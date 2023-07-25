Житель Мурома совершил 15 краж из магазинов города

. Фото: Иван ВИСЛОВ

В течение первой половины лета в муромскую полицию поступали сообщения о кражах из сетевых магазинов и магазинов по продаже косметики и одежды. Ущерб превысил 40 тысяч рублей.

Как сообщили в областном УМВД, во всех случаях, исходя из записей камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах, фигурировал один и тот же мужчина. Особый интерес он проявлял к дорогому алкоголю, продуктам питания, парфюмерии и одежде. В один из таких визитов, 11 июля, злоумышленник украл с витрины две дамские сумки. Заметив пропажу, продавец обратилась в полицию.

Полицейские вычислили местонахождение подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 28-летний местный житель. Сам он во всем признался. Сейчас полицейскими доказана его причастность к 15 кражам. Кроме того, за мелкое хищение товара мужчина ранее привлекался к административной ответственности.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», «Грабеж».