Музей обследует старинные часы Суздальского кремля

фото из архива ВСМЗ

Владимиро-Суздальский музей-заповедник планирует провести обследование старинных часов Суздальского кремля. Им около четырехсот лет, и они нуждаются в ремонте или реставрации, если таковые возможны - точную оценку дадут специалисты.

Последний раз серьезно изучением и ремонтом суздальских курантов занималась группа ученых из Санкт-Петербургского института ядерной физики. Было это больше 30 лет назад – в 1991-1993 годах. Руководил группой реставратор Юрий Платонов.

Он датировал отдельные части механизма концом XVI века, связывая тем самым создание часов со строительством колокольни XVII века. Суздальские часы – работа местных мастеров, что подтверждается изображением на станине Льва – владимирского клейма.

Кремлевские часы переделывались не менее трех раз. Самая значительная переделка пришлась, видимо, на начало XVIII века в связи с переходом от шпиндельных к более точным маятниковым часам.