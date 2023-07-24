Владимирским работающим пенсионерам с 1 августа прибавят пенсию

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Работающие пенсионеры из Владимирской области 1 августа получат прибавку к пенсии. Она традиционная и связана с тем, что людям пенсионного возраста, продолжающим работать, не индексируют пенсии. Вместо них как раз и существует ежегодная прибавка.

По данным издания "Российская газета", прибавка не может превышать объем трех пенсионных коэффициентов. В 2023 году размер пенсионного коэффициента составляет 123 рубля 77 копеек. Это означает, что максимальный размер прибавки составит 372 рубля 31 копейку.

Также стоит отметить, что размер прибавки зависит от уплаты работодателем социальных взносов за работающих пенсионеров в предыдущем году.