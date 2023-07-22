В Гусь-Хрустальном районе в сельхозкооперативе обнаружен черный еловый усач

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Управление Росслеьхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на днях сотрудники ведомства провели внеплановую проверку в сельскохозяйственном кооперативе, расположенном на территории Гусь-Хрустального района.

Поводом к проверке послужила информация о появившемся на предприятии карантинном вредителе леса — черном еловом усаче.

В ходе осмотра территории инспекторы обнаружили большие скопления древесины, которая лежала здесь достаточно долго. При этом дерево имело многочисленные ходы, которые сделали черные еловые усачи. Опасность этих жуков и их личинок заключается в том, что они заселяют почти здоровые деревья и наносят им большие повреждения, а личинки прокладывают в стволах ходы, в результате чего деревья приходят в полную негодность.

По результатам проверки предприятию выдано предписание об устранении нарушений, а также направлено два уведомления о возбуждении дел об административных правонарушениях.