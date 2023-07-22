Во Владимире ушел из жизни профессор РАНХиГС Валерий Кретинин

Валерий Кретинин. Фото: правительство Владимирской области

Правительство Владимирской области 21 июля сообщило печальную новость. На 74 году жизни скоропостижно скончался доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Владимирского филиала РАНХиГС Валерий Алексеевич Кретинин.

В вузе он читал лекции по различным дисциплинам и известен, как автор более 200 научных работ. Также ранее он работал в администрации Владимирской области, где возглавлял комитет по экономической политике.

Общий стаж работы Валерия Кретинина в системе государственной и муниципальной службы составлял 35 лет, он принимал участие в разработке многих областных законов и стратегий.

Выражаем соболезнования родным и близким Валерия Алексеевича.