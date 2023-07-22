Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2023 6:27

Во Владимире ушел из жизни профессор РАНХиГС Валерий Кретинин

Он работал в вузе и трудился в системе государственной и муниципальной службы
Алексей КОТМЫШЕВ
Валерий Кретинин. Фото: правительство Владимирской области

Валерий Кретинин. Фото: правительство Владимирской области

Правительство Владимирской области 21 июля сообщило печальную новость. На 74 году жизни скоропостижно скончался доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Владимирского филиала РАНХиГС Валерий Алексеевич Кретинин.

В вузе он читал лекции по различным дисциплинам и известен, как автор более 200 научных работ. Также ранее он работал в администрации Владимирской области, где возглавлял комитет по экономической политике.

Общий стаж работы Валерия Кретинина в системе государственной и муниципальной службы составлял 35 лет, он принимал участие в разработке многих областных законов и стратегий.

Выражаем соболезнования родным и близким Валерия Алексеевича.