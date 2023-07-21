Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2023 13:15

В Гусь-Хрустальном будут судить заведующую детским садом, по вине которой обрушилась веранда

Находившаяся на веранде девочка получила травмы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото областной прокуратуры

фото областной прокуратуры

Утверждено обвинительное заключение в отношении заведующей детским садом №12 в Гусь-Хрустальном. Она обвиняется по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Установлено, что 7 марта во время прогулки детей, обрушилась крыша веранды. В это время внутри находилась шестилетняя девочка. Она получила травмы. В областной прокуратуре подчеркивают, что несмотря на перепады температуры и обильные снегопады, заведующая не обеспечила очистку крыш веранд.

На момент осмотра прогулочной веранды после случившегося на ней обнаружили более 400 килограммов снега, что явилось одной из возможных причин обрушения крыши.

Уголовное дело направлено в Гусь-Хрустальный городской суд.