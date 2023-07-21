В Гусь-Хрустальном будут судить заведующую детским садом, по вине которой обрушилась веранда

фото областной прокуратуры

Утверждено обвинительное заключение в отношении заведующей детским садом №12 в Гусь-Хрустальном. Она обвиняется по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Установлено, что 7 марта во время прогулки детей, обрушилась крыша веранды. В это время внутри находилась шестилетняя девочка. Она получила травмы. В областной прокуратуре подчеркивают, что несмотря на перепады температуры и обильные снегопады, заведующая не обеспечила очистку крыш веранд.

На момент осмотра прогулочной веранды после случившегося на ней обнаружили более 400 килограммов снега, что явилось одной из возможных причин обрушения крыши.

Уголовное дело направлено в Гусь-Хрустальный городской суд.