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НовостиОбщество21 июля 2023 12:21

Во Владимирской области внедряют интеллектуальную транспортную систему

Ее создают благодаря нацпроекту
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» во Владимирской городской агломерации создается Центр управления Интеллектуальной транспортной системы.

В его состав войдут центр управления дорожным движением и мониторинга и центр управления общественным транспортом. Центры будут оптимизировать транспортные потоки и упорядочивать движение общественного транспорта с учётом актуальных потребностей жителей.

Как сообщает региональное Правительство, вся информация о заторах, пробках, авариях и передвижении общественного транспорта будет отображаться на видеостене центра управления интеллектуальной транспортной системы Владимирской городской агломерации.