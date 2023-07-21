Во Владимирской области внедряют интеллектуальную транспортную систему

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» во Владимирской городской агломерации создается Центр управления Интеллектуальной транспортной системы.

В его состав войдут центр управления дорожным движением и мониторинга и центр управления общественным транспортом. Центры будут оптимизировать транспортные потоки и упорядочивать движение общественного транспорта с учётом актуальных потребностей жителей.

Как сообщает региональное Правительство, вся информация о заторах, пробках, авариях и передвижении общественного транспорта будет отображаться на видеостене центра управления интеллектуальной транспортной системы Владимирской городской агломерации.