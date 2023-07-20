В Муроме автомобиль сбил детскую коляску с 8-месячным ребенком

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ДТП случилось в 14.50 на бульваре Тихомирова, рядом с парком 50-летия Советской власти.

По предварительным данным ГИБДД, водитель легковой машины «Киа», ехавший со стороны Владимирского шоссе в сторону улицы Кленовой, сбил детскую коляску с 8-месячным ребенком. Мама малыша, везущая коляску, вышла на проезжую часть в неустановленном месте, хотя до пешеходных переходов там недалеко.

Ребенок получил травмы, прибывшие на место врачи «скорой помощи» увезли его в больницу.

В Госавтоинспекции по факту случившегося проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.