Во Владимире временно отключат газ в двух микрорайонах

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает администрация города Владимира, 25 июля жителям микрорайонов Никулино и Шепелево временно прекратят подачу газа, причем коснется это абсолютно всех жилых домов.

В мэрии уточнили, что пугаться не стоит, так как отключение будет временным, и затронет интервал с 9.00 до 16.00 того же дня.

Временные неудобства вызваны ремонтными работами, которые специалисты станут проводить на газопроводе высокого давления. Коммунальные службы приносят владимирцам извинения и просят учесть информацию об отключении.