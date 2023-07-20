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НовостиОбщество20 июля 2023 9:04

Во Владимире временно отключат газ в двух микрорайонах

Отключение произойдет на один день из-за ремонтных работ
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает администрация города Владимира, 25 июля жителям микрорайонов Никулино и Шепелево временно прекратят подачу газа, причем коснется это абсолютно всех жилых домов.

В мэрии уточнили, что пугаться не стоит, так как отключение будет временным, и затронет интервал с 9.00 до 16.00 того же дня.

Временные неудобства вызваны ремонтными работами, которые специалисты станут проводить на газопроводе высокого давления. Коммунальные службы приносят владимирцам извинения и просят учесть информацию об отключении.