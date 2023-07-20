Владимирцы оценили новые автобусы

фото с сайта городской администрации

Во Владимире продолжается обновление подвижного состава муниципального «Владимирпассажиртранса». По договору лизинга областной центр закупает 100 новых пассажирских автобусов. Первая партия из 30 машин уже работает на городских маршрутах.

В мэрии говорят, что новые автобусы получают высокую оценку как со стороны экипажей, так и со стороны пассажиров.

Водитель автобуса Антон Поляков раньше работал на «МАНе», возраст которого подходил к 30 годам. Он говорит, что новые «ЛиАЗы» удобные и современные. Эргономично оборудовано рабочее место водителя. С водительского места хороший обзор и салона, и внешней ситуации вокруг машины. Установленная система климат-контроля позволяет чувствовать себя комфортно в салоне и экипажу, и пассажирам.

Часть пассажиров новыми автобусами тоже довольна, другие же отмечают, что в них мало сидячих мест, а кресла сзади слишком высокие, и на них приходится карабкаться. Что неудобно пожилым и маленьким детям. Как говорится, колько людей, столько и мнений.

Одновременно с обновлением автобусного парка закупают и новые троллейбусы. Один из них поступил во Владимир в декабре прошлого года. Сейчас заканчивается подготовка еще четырех новых троллейбусов, которые вскоре выйдут на городские маршруты.