Во время крупного пожара в Киржаче эвакуировали 7 человек

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

20 июля в 00.53 поступило сообщение о пожаре неэксплуатируемого здания в Киржаче (ул. Островского, д. 21). Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение неэксплуатируемого здания.

Пожарных вызвали поздно, поэтому на момент прибытия здание горело на всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и конструкция строения.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Эвакуировано 7 человек. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 14 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.