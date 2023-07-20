Во владимирском парке "Патриот" установят арт-объекты

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Команда студентов-архитекторов ВлГУ участвовала во Всероссийском архитектурном конкурсе «Без срока давности. Минута молчания». Конкурс посвящен сохранению исторической памяти.

В команде 5 студентов Института архитектуры, строительства и энергетики ВлГУ. Научные руководители проекта: старший преподаватель кафедры архитектуры Евгения Куликова и доцент той же кафедры Алла Черепушкина.

Работа молодых архитекторов получила высокую оценку и была отобрана в финал. Команду наградили в Музее Победы (Москва) в номинации "Малая архитектурная форма".

Начинали студенты с индивидуального проектирования, потом решили объединить все работы в один проект: «Детство», «Сад потерянных душ», «Выбор», «Книга скорби», «Течение времени». Авторы предлагают установить объект «Выбор» на постоянной основе во Владимире, а четыре других выполнить в виде мобильных конструкций, которые можно легко перемещать в районы Владимирской области для организации тематических мероприятий.

Возможность воплощения проекта в парке "Патриот" будет проработана Правительством области совместно с администрацией города Владимира.