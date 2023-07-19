Во Владимирской области создана чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия

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Как следует из подписанного 18 июля документа, официально опубликованного на сайте правовой информации России, чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия будет анализировать ситуацию с заболеваемостью животных и осуществлять взаимодействие по борьбе с ними.

Кроме того, этому органу предписано оказывать поддержку мероприятий, направленных на борьбу с особо опасными болезнями животных, готовить предложения по повышению эффективности работы ветеринарной службы и разрабатывать меры профилактики.

В самом документе прямо об этом не говорится ни слова, однако, вероятнее всего, создана комиссия в первую очередь для борьбы с африканской чумой свиней, сразу несколько очагов которой обнаружили на территории Ковровского района.

Постановление вступило в силу с момента его официального опубликования, то есть, с 19 июля.