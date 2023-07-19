Во Владимирской области хранились контрафактные зарубежные лекарства

Фото: кадр оперативной съемки МВД России

Как сообщает МВД России, сотрудниками ведомства при содействии банковского департамента кибербезопасности и ФСБ России задержаны шестеро участников организованной группы, занимавшейся нелегальной продажей медикаментов, ввозимых из стран Восточной Азии и не прошедших регистрацию в России.

Продажу как оптом, так и в розницу организовали в интернете и через мессенджеры, а заказы направляли через службу доставки во все регионы страны.

При этом Росздравнадзор по Москве и Московской области исследовал один из продаваемых препаратов и пришел к выводу, что он опасен для здоровья.

Стоимость одной упаковки достигала 40 тысяч рублей, а общий доход подозреваемых составил более 30 миллионов рублей.

Часть медикаментов обнаружены и во Владимирской области. Также обыски проходили в Подмосковье и во Владивостоке. В целом изъято более 500 упаковок лекарств, банковские карты и различные документы.

Расследование уголовного дела по факту обращения фальсифицированных, либо незарегистрированных лекарств, продолжается.