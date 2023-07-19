В Вязниковском районе обнаружены три нелегальные свалки

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об отходах производства и потребления администрацией поселка Никологоры.

В ходе мероприятий прокуроры обнаружили три свалки: одна была размещена у местного кладбища, вторая на улице Базарная, а третья в деревне Воронино на улице Совхозная.

Мусор лежал непосредственно на земле, что могло привести к их загрязнению. По данному факту прокуратура направила иск в Вязниковский городской суд, потребовав обязать местную администрацию ликвидировать эти свалки.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.