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НовостиОбщество19 июля 2023 13:25

В Вязниковском районе обнаружены три нелегальные свалки

Нарушение обнаружилось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: прокуратура Владимирской области

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об отходах производства и потребления администрацией поселка Никологоры.

В ходе мероприятий прокуроры обнаружили три свалки: одна была размещена у местного кладбища, вторая на улице Базарная, а третья в деревне Воронино на улице Совхозная.

Мусор лежал непосредственно на земле, что могло привести к их загрязнению. По данному факту прокуратура направила иск в Вязниковский городской суд, потребовав обязать местную администрацию ликвидировать эти свалки.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.