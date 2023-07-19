В августе во Владимирскую область придет жара

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики "Гисметео" предрекают жителям Владимирской области жаркую погоду в августе. Столбик термометра будет подниматься до +30 градусов. Однако средняя температура последнего летнего месяца будет колебаться на уровне +23, +25 градусов. При высокой температуре часто будут идти дожди.

Самыми жаркими днями будут 6 и 12 августа (+30 градусов), а также 7, 8, 10 и 11 августа (+28, +29 градусов). Самыми холодными днями станут 19, 30 и 31 августа. Температура воздуха будет не выше +16 градусов.

И все же это предварительный прогноз, и он еще может измениться. Так или иначе аномально жаркого лета в этом году не случилось.