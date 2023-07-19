В Александрове по просьбе местных жителей строят новую котельную

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На улице 1-я Крестьянская в Александрове строят новую котельную. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин.

По словам депутата, о ней давно просили жители данного района. После ввода в эксплуатацию от нее будут получать тепло и горячую воду более 4000 человек. Также котельная будет обслуживать школу и детский сад.

"Буду держать объект на контроле — чтобы не было сбоев в работе подрядчика, а планы не расходились с реальностью. По контракту строительство на улице Крестьянской должно закончиться к отопительному сезону", написал депутат.

Коммунальный объект модернизируется на средства инфраструктурного бюджетного кредита, который региону выделили из федерального центра еще в 2021 году. Одной из первых в стране Владимирская область получила 1,4 млрд рублей на 15 лет по льготной ставке 3%. На эти деньги в Александрове построят 11 котельных, реконструют 30 км теплосетей.