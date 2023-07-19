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НовостиОбщество19 июля 2023 10:35

Здание Правительства Владимирской области частично отделают вентфасадом

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Валерия ПРОНИНА

18 июля на сайте Госзакупок появилась информация о конкурсе на определение подрядчика, который проведет капитальный ремонт здания Правительства Владимирской области. "Белый дом" планируется полностью обновить за 23,5 миллиона рублей (23 миллиона 509 тысяч 809 рублей 92 копейки).

За эти деньги подрядчик должен будет выполнить следующие работы: разобрать облицовку стен (со снятием керамических плит), демонтировать крыльцо, лестницы, дверной комплекс на входе. После этого строителям придется зачистить стены, оштукатурить их и заново покрыть плитами. В частности, запланирована установка вентфасада на цоколе здания. Подрядчика определят 31 июля 2023 года.

Кстати, судя по документации, ремонт здания областного правительства планировался с 2021 года. Но конкурс объявлен только сейчас. Сам капремонт запланирован на январь-февраль 2024 года.